Trumps skattemeldinger fra hans tid som president er offentliggjort

Skattemeldingene gjelder for perioden 2015 til 2020, da han var i embetet. Offentliggjøringen skjer etter at en budsjettkomité i Representantenes hus i USA stemte for å offentliggjøre skattemeldingene til ekspresidenten. Noen personsensitive opplysninger er redigert.

Tidligere har det blitt kjent at Trump betalte 1,1 millioner dollar i skatt i to av sine år i Det hvite hus, men nesten ikke noe i de øvrige to.

Offentliggjøringen markerer slutten på en årelang politisk og juridisk dragkamp om innsyn i Trumps økonomi. Den tidligere presidenten har kjempet for at opplysningene han har leverer til skattevesenet skal forbli private.

