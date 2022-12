Huitfeldt i møte med organisasjoner og eksperter om kvinneforbudet i Afghanistan

Huitfeldt (Ap) hadde fredag møter med en rekke norske organisasjoner som jobber i Afghanistan. Hun møtte også forskere og fagfolk for å få en oppdatering om situasjonen.

Taliban, som har tatt over makten i landet, har gitt ordre om at kvinner ikke får jobbe for ikke-statlige organisasjoner. Kvinnelige medarbeidere er ikke minst nødvendige for å gi helsehjelp til kvinner.

Mange organisasjoner har stanset arbeidet inntil videre som følge av forbudet.

– Det er viktig at det er en samstemt holdning fra organisasjoner og det internasjonale samfunnet, sier utenriksministeren til NTB.

Men hun advarer om konsekvensene dersom alt humanitært arbeid stanses.

– Vi må hindre at det blir en humanitær kollaps. Vi må unngå flyktningstrømmer og at Afghanistan blir oppmarsjområde for internasjonal terror, sier hun.

Uklarheter

Huitfeldt håper det er mulig å påvirke Taliban og påpeker at det er ulike vurderinger innad i bevegelsen. Det er de mest «gammeldagse» som bestemmer, men andre har gitt uttrykk for at de er uenige, ifølge utenriksministeren.

Hun vil ikke vil gå inn i detaljer om hva slags kontakt Norge har med Taliban om saken.

FNs nødhjelpskoordinator OCHA har innkalt en rekke land og organisasjoner til en videokonferanse om organisasjonen fredag.

FN-representanter skal etter planen reise til Afghanistan neste uke for å få klarhet i hva forbudet innebærer og forsøke å påvirke Taliban, ifølge Huitfeldt.

Det er usikkerhet blant hjelpearbeiderne om hva forbudet, som ble kunngjort 25. desember, innebærer. Røde Kors og Flyktninghjelpen sier helsetjenester er unntatt.

– Feil tolkning

Den ekstreme bevegelsen har også fått klar beskjed fra andre muslimske land om at deres tolkning av islam i denne saken er feil.

– Det er uvanlig sterke reaksjoner, sier Huitfeldt.

Flere organisasjoner har gjort det klart at det er uaktuelt å fortsette arbeidet med kun mannlige ansatte. Flyktninghjelpen, Redd Barna, World Vision International og Care har alle innstilt arbeidet inntil videre og advart om at mennesker vil dø som følge av dette.

Men flere organisasjoner har fortsatt arbeidet. Ifølge Huitfeldt blir Taliban-ordren tolket ulikt forskjellige steder i Afghanistan.

Det var økonomiminister Qari Din Mohammed Hanif som utstedte ordren om at kvinnelige ansatte ikke lenger får komme på jobb hos ikke-statlige organisasjoner. Årsaken skal angivelig være at disse ikke dekket til håret slik de skulle.

Kirkens Nødhjelp stanser arbeid

Også Kirkens Nødhjelp har sett seg nødt til å sette deler av arbeidet i Afghanistan på pause etter at Taliban la ned forbud mot kvinnelige hjelpearbeidere.

– Kirkens Nødhjelp har siden 26. desember satt de deler av arbeidet i Afghanistan som lar seg suspendere på pause med unntak av umiddelbart livreddende aktiviteter, fram til vi har klarhet i hva dette faktisk betyr for oss, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten.

Han sier det er maktpåliggende at Norge bruker alle kanaler for å påvirke og legge press på Taliban.

