Minst 11 døde på kasinohotell i Kambodsja

Brannen brøt ut på kasinohotellet Grand Diamond City i Poipet klokken 23.30 lokal tid onsdag.

Hotellet ligger ved grensen mot Thailand. Lokale medier melder at det var utenlandske statsborgere i kasinoet da brannen startet.

En kilde i Thailands utenriksdepartement sier at landet samarbeider tett med lokale myndigheter i Kambodsja i saken for å få overført skadde til sykehus i Sa Kaeo-provinsen i Thailand. Thailand har også sendt brannbiler over grensen, ifølge departementet i Bangkok.

Det totale antallet personer som var i det kombinerte hotellet og kasinoet, er ikke klart. Men ifølge en foreløpig rapport fra politiet og som nyhetsbyrået AFP har fått sett, antas det at det var rundt 400 ansatte i kasinoet på dette tidspunktet.

En frivillig i den thailandske redningsgruppen Ruamkatanyu Foundation sier at brannen startet i bygningens første etasje, men at den spredte seg raskt via teppene og videre oppover i etasjene.

Videoopptak i sosiale medier viser mennesker som faller fra et tak etter å ha blitt fanget av flammene. Og i en video postet av brannvesenet, kan man høre tilskuere trygle om at de skulle redde menneskene på taket.

Grand Diamond City er ett av mange kasinohoteller som ligger tett i tett ved grensen.

