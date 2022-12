Legekontor sendte beskjed om lungekreft istedenfor «God jul»

Feilen ble oppdaget etter 20 minutter og fulgt av en oppriktig unnskyldning fra legekontoret i Askern, nær Doncaster i South Yorkshire.

– Beskjeden du skulle ha fått, lyder: Vi ønsker deg en gledelig jul og et godt nytt år, heter det i den korrigerte meldingen.

Det er ikke klart hvor mange av pasientene det var som fikk den smått uhyggelige tekstmeldingen.

Men en av dem var den 57 år gamle eiendomsutvikleren Chris Reed. Han ventet på resultatet av en lungeundersøkelse og forteller til The Sun at han brøt sammen i gråt over den første sms-en.

Han forsøkte å ringe til legekontoret uten å komme igjennom. Så hastet han dit og ble beroliget av en lege som kunne fortelle ham at det riktige resultatet var negativt.

[ – Du mister ikke vekt etter tre treningsøkter ]