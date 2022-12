Militsmedlem slapp livstid i USA for planer om å bortføre guvernør

Barry Croft (47) og Adam Fox (39) ble i august funnet skyldig i å ha planlagt å bortføre Whitmer i 2020. Bortføringen skulle blant annet skje ved hjelp av en bombe.

De to regnes som hovedmennene i militsen bak kidnappingsplanen, og påtalemyndigheten hadde bedt om livstidsstraff. I stedet ble Croft dømt til 19 års fengsel, mens Fox slapp unna med 16 år, opplyser justisdepartementet. Straffeutmålingen for Fox ble kunngjort tirsdag, mens Croft fikk sin straff dagen etter.

De to mennene anså Whitmer for å være en «tyrann» fordi hun innførte strenge smittevernregler under koronapandemien, ifølge tiltalen. Tre andre militsmedlemmer er dømt til fengsel fra sju til tolv år. Flere andre er også straffeforfulgt for medvirkning.

Bortføringsplanen fikk stor oppmerksomhet da den ble avslørt av FBI en knapp måned før presidentvalget i USA i 2020. FBI hadde en informant i militsgruppen.

