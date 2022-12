Hongkong avskaffer omfattende koronarestriksjoner

Internasjonale reisende skal ikke lenger måtte vise negativ pcr-test ved ankomst, melder Reuters. Hongkongs koronapass skal heller ikke lenger brukes.

Endringene trår i kraft torsdag 29. desember. Eller omfattende demonstrasjoner lempet Kina før jul på de strenge reglene for testing og karantene som har vært praktisert i tre år.

På et pressemøte onsdag morgen norsk tid sa Lee at innbyggerne i Hongkong ikke behøver å isolere seg ved smitte og at det ikke er noen begrensning på forsamlinger.

Lee har vært leder for lokalstyret i Hongkong i knapt et halvt år. Han etterfulgte 1. juli Carrie Lam som hadde vært leder i fem år og som politisk sett overlevde de dramatiske demokratiopptøyene i 2019.

John Lee omtales som en kinesisktro politiker som har vært med på å knytte Hongkong enda tettere til Kina.

Hongkong var tidligere britisk koloni, men Kina fikk kontroll over byen i 1997 i henhold til en avtale med regjeringen i London. Forholdet mellom Hongkong og det kinesiske fastlandet var da ment å styres i tråd med ideen om «ett land – to systemer». Blant annet skulle Hongkong-kineserne få beholde både ytringsfrihet og forsamlingsfrihet.

I dag er imidlertid disse rettighetene fjernet, og det politiske styret i Hongkong skiller seg ikke vesentlig fra det som gjelder i Kina for øvrig.

