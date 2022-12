Fire drept i skyting i Kashmir

En framstående politioffiser, Mukesh Singh, sier at regjeringssoldatene undersøkte en lastebil som hadde oppført seg merkelig på en motorvei. Under arbeidet med å se nærmere på bilen, ble det plutselig åpnet ild innenfra, opplyser Singh.

Under den påfølgende skuddvekslingen ble fire personer drept. Indisk politi omtaler dem som opprørere som fører en væpnet kamp i den indiskkontrollerte delen av Kashmir. Politiet fant åtte automatvåpen og en del ammunisjon i bilen.

Det foreligger ingen uavhengig bekreftelse av opplysningene om skyting.

Kashmir er delt i en indisk og en pakistansk sone. Begge land gjør krav på hele delstaten. Opprørere i den indiske delen har kjempet mot kontroll fra New Delhi siden 1989. De fleste muslimene i regionen støtter opprørernes mål om et forent Kashmir, enten under Pakistans styre eller som en uavhengig stat.

India betegner den væpnede virksomheten i Kashmir som pakistanskstøttet terrorisme. Flere titusener sivile, opprørere og regjeringssoldater er blitt drept under den lange konflikten.

