Taiwan forlenger verneplikten i frykt for Kina

Avgjørelsen ble kunngjort av president Tsai Ing-wen på en pressekonferanse tirsdag. Verneplikten har til nå vært på fire måneder.

– Den nåværende fire måneder lange militærtjenesten er ikke nok for å møte den raske og stadig endrede situasjonen, sa Tsai.

Endringen trer i kraft i januar 2024.

Kina regner Taiwan som en del av sitt territorium og straffer land som oppretter diplomatiske forbindelser med øya. De fleste land følger det som omtales som «ett-Kina-prinsippet», det vil si at de ikke anerkjenner øya som et eget land.

I 2016 valgte Taiwan den Beijing-kritiske Tsai Ing-wen til president, og siden har Kina gang på gang understreket at landet aldri vil tillate et uavhengig Taiwan, og at Kina er villig til å bruke makt for å hindre dette.

Så sent som i helgen sendte Kina over 70 fly på vingene i forbindelse med en militærøvelse ved Taiwan. Hele 47 av dem fløy innenfor øyas luftforsvarssone.

Da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen i 1949, søkte de beseirede nasjonalistene tilflukt på Taiwan, som siden har utviklet seg til et demokrati.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen