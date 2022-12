Russlands tidligere president med ekstreme spådommer om 2023

Dette er et utvalg av det den tidligere presidenten finner det formålstjenlig å spå om for den nærmeste framtiden. Innlegget er lagt ut på Telegram og Twitter. Medvedev er en trofast alliert av president Vladimir Putin og opptrer mer og mer som en krigshisser og hauk, skriver Reuters.

Blant andre hendelser Medvedev ser for seg neste år, er at Storbritannia gjeninntrer i EU og at hele unionen kollapser. Twitter-eier og Tesla-sjef Elon Musk svarte på spådommen om at han blir president i kjølvannet av en amerikansk borgerkrig med å tvitre «episk tråd!». Men han var også rask med å kritisere Medvedev.

Den tidligere presidenten synes å ha fått ny plass i det russiske maktapparatet med sine ekstreme uttalelser om Ukraina og det ukrainske folk. Han er nestleder i sikkerhetsrådet, Putins stedfortreder i en komité som overvåker militærindustrien, og i forrige uke ble han sendt til Kina for å ha samtaler med president Xi Jinping om utenrikspolitikk.

