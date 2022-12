Republikansk politiker erkjenner løgn

Santos løy både om utdanning og jobberfaring da han i høst førte valgkamp og endte opp med å sikre seg en plass i Representantenes hus ved å vinne et valgdistrikt i New York City.

– Jeg tok ikke eksamen ved en høyere utdanningsinstitusjon. Jeg skammer meg og ber om unnskyldning for at jeg har pyntet på min CV, sier Santos i et intervju med The New York Post.

Han insisterer imidlertid på at han ikke er en forbryter og at saken ikke innebærer at han kommer til å gjøre noen dårlig jobb i Kongressen.

I intervjuet innrømmer Santos blant annet at han aldri har jobbet direkte for Goldman Sachs og Citigroup, slik han påsto. I stedet hevder han å ha jobbet som nestleder for et selskap som gjorde forretninger med de to finansgigantene.

Republikanerne overtar flertallet i Representantenes hus når den nye forsamlingen trer sammen 3. januar. I mellomvalget i november sikret Santos seg en plass som tidligere tilhørte en representant fra Demokratene.

Santos anklages også for å ha løyet om at hans besteforeldre flyktet fra nazistene under andre verdenskrig. Som svar på dette sier han at han aldri har påstått at han er jøde, og at mormoren fortalte om sin jødiske bakgrunn, men at hun senere konverterte og ble katolikk.

