Irans president lover «ingen nåde» for motstandere av prestestyret

Presidenten talte tirsdag til et folkemøte i Teheran. Han beskyldte hyklere, monarkister og all verdens anti-revolusjonære strømninger for å stå bak det han kalte opptøyer de siste månedene.

Protestene oppsto i september i kjølvannet av arrestasjonen av en ung kurdisk kvinne som døde i politiets varetekt.

– Alle kan slutte opp om vårt land, men de som er fiendtlig innstilt, vil ikke bli vist noen nåde, sa presidenten i forbindelse med en minneprosesjon for uidentifiserte soldater som døde i krigen mot Irak på 1980-tallet.

Observatørgrupper i utlandet sier at minst 450 personer er blitt drept av sikkerhetsstyrkene og Revolusjonsgarden siden uroligheten oppsto. Tidligere i desember ble to henrettelser gjennomført. Justismyndighetene sier at ni andre har fått dødsdommer, hvorav to får sine saker gjenopptatt.

Presteregimet beskylder vestlige land som USA og flere EU-land for å oppildne til protestene i landet med det mål å styrte regjeringen.

