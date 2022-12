Hendelsen førte til at både sørkoreanske kampfly og helikoptre ble sendt ut for å skyte varselskudd mot naboen i nord.

Den sørkoreanske generalstaben opplyser at flere ubemannede droner krysset grensen og ble oppdaget i sørkoreansk luftrom mandag.

Dette skjer tre dager etter at Sør-Korea meldte at Nord-Korea hadde prøveskutt to ballistiske kortdistanseraketter i enda en våpentest.