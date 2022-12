Netanyahu tar avstand fra sønnens uttalelser

Netanyahu ble for tre år siden tiltalt for tillitsbrudd, bedrageri og for å ha tatt imot bestikkelser. Strafferammen er på over ti år, men godt hjulpet av dyktige advokater og politisk allierte i rettsvesenet har han lykkes med å trenere rettssaken.

Forsøk på å få saken henlagt har derimot ikke lyktes, og Netanyahus sønn Yair kom i et radiointervju lille julaften kom med voldsomme utfall mot israelsk påtalemyndighet og rettsvesen.

I intervjuet hevdet 31-åringen at faren er utsatt for «et ondsinnet, politisk kupp».

Landsforræderi

– Riksadvokaten og politiet visste at de gikk løs på en uskyldig mann, som tilfeldigvis var Israels statsminister, valgt av det israelske folk. Ved å gjøre dette annullerte de et demokratisk valg, sa han.

– Dette kalles landsforræderi. Alle må gjerne slå opp i loven og se hvordan landsforræderi straffes. La meg bare si at det ikke er snakk om fengsel, sa Yair Netanyahu, med åpenbar henvisning til dødsstraff.

Er uenig

Benjamin Netanyahu avviser også korrupsjonsanklagene og hevder å være offer for «en politisk heksejakt», selv om det rett nok var han selv som utnevnte riksadvokaten som tok ut tiltale mot ham.

Sønnens påstand om landsforræderi tar han derimot avstand fra.

– Jeg elsker sønnen min Yair, som er en uavhengig person med egne meninger, tvitret Netanyahu mandag.

– Alle har rett til å kritisere, men jeg er uenig i uttalelsene hans som ble publisert i går, fortsetter Netanyahu.

Varsler reformer

Netanyahus høyreparti Likud gikk seirende ut av valget 1. november, og ved hjelp av koalisjonspartnere på ytre høyre fløy kan han nå danne ny regjering.

Det er ventet at han presenterer den nye regjeringen torsdag. Det er alt varslet omfattende lovforslag som ifølge kritikere vil svekke det israelske rettsvesenets uavhengighet og kunne resultere i at korrupsjonssaken mot Netanyahu blir henlagt.

