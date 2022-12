Melding om at ti kan være tatt av snøskred i Østerrike

En person er berget ut med skader. Foreløpige funn tyder på at ti personer ble tatt av skredet.

Det er satt i gang et stort redningsarbeid etter at det gikk et stort snøskred i fjellet, som ligger i kommunene Lech og Zürs i Alpene vest i Østerrike.

Det er et svært populært skiområde.

Nettavisen Vol.at skriver at helikoptere, redningsmannskaper og hundepatruljer deltar i søket. Lokalt politi opplyser at de foreløpig ikke kan si mer om hva som har skjedd.

Krone.at skriver at det ble sendt ut farevarsel for snøskred i området på grunn av sterk vind og fersk snø.

