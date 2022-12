Leiesoldat-sjef slakter rike russere

Prigotsjin sier at rike oligarker bør bli fratatt sine formuer hvis de ikke støtter opp om krigen i Ukraina.

– De er redde. De liker komfort. De vil stupe ut i et varmt svømmebasseng på kvelden og kose seg, sier 61-åringen til RT.

Han sier at oligarkene på et tidspunkt må forstå at de kan miste all sin rikdom.

Wagner-gruppen er et beryktet leiesoldat-selskap som omtales som en privat hær. De er ifølge flere kilder aktive i Øst-Ukraina.

