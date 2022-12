USA endrer valglov for å sikre at folkeviljen blir hørt

Lovendringen kom som et vedlegg til budsjettavtalen som ble vedtatt denne uken. President Joe Biden, som må signere den nye loven, beskriver den som «en avgjørende tverrpolitisk handling som skal sikre at folkets vilje blir ivaretatt.

Dette er det tydeligste svaret fra Kongressen så langt etter at avtroppende president Donald Trump forsøkte å hindre godkjenningen av valgresultatet for to år siden.

Den opprinnelige loven fra 1887 er blitt kritisert for å være utydelig og dårlig skrevet. Derfor har begge sider gått inn for endringen som skal gjøre det vanskeligere for valgtapere å hindre at en ny president formelt utnevnes.

Blant annet avklares det nå at visepresidentens rolle i godkjenningen av valgresultatet kun skal være seremoniell. Det blir også vanskeligere å motsette seg godkjenning av valgmenn sendt fra delstatene.

De nye reglene skal også sikre at det ikke sendes flere, konkurrerende delegasjoner fra hver delstat. Trump og noen av hans allierte forsøkte å utnevne alternative delegasjoner etter forrige valg. Heretter er det kun delegasjoner som er godkjent av guvernørene som teller.

Det blir også vanskeligere for delstatene å utnevne valgdelegasjoner på i strid med valgresultatet dersom valget regnes som mislykket.

