Lynrask koronaspredning i kinesisk storby

Helsesjefen uttaler seg til en lokal nyhetskanal. Qingdao med omland har en befolkning på omkring 7 millioner.

Offisielle tall viser lav smittespredning, siden alle nye tilfeller ikke lenger registreres. Offisielt sett er også dødsfallene få. Mye tyder imidlertid på at nye beregningsmodeller for beregning av koronadødsfall virker inn.

Nyheten om smittespredningen i Qingdao ble delt av flere andre kinesiske nyhetskanaler, men synes å ha blitt redigert lørdag morgen. Da ble opplysningen om antall smittede fjernet.

De nasjonale helsemyndighetene i Kina sier julaften at det ble registrert 4.103 nye koronatilfeller i landet dagen før. Ingen nye dødsfall skal være registrert.

Shandong-provinsen der Qingdao ligger registrerte offisielt bare 31 nye smittetilfeller.

Financial Times meldte fredag at Sun Yang, visesjef i Kinas folkehelseinstitutt, hadde anslått at 250 millioner mennesker var smittet av koronaviruset i landet de siste 20 dagene. Anslaget skal ha blitt omtalt i et møte bak lukkede dører. Ifølge avisen sliter landets krematorier med å ta unna de mange døde.

Kinas regjering har streng kontroll med landets medier og innhold som anses som politisk følsomt lukes raskt vekk.