Lula lover full stans i avskoging

Avskogingen i Brasil har økt med 60 prosent under president Jair Bolsonaros fire år ved makten, ifølge det brasilianske romforskningsinstituttet INPE.

Under Bolsonaro ble regnskog på størrelse med Manhattan snauhogd i Amazonas, ifølge Socio-Environmental Institute i Brasil.

Venstreorienterte Lula, som overtar som president ved nyttår, har lovet å få slutt på all avskoging innen 2030.

Det løftet blir trolig et av de vanskeligste valgløftene å oppfylle, frykter enkelte.

Levebrød

Mange som bor i Amazonas ser ikke hogst som et problem, men som en måte å overleve på. Skog ryddes for å gi rom for beitemark, og mange ønsker gruvedrift og annen industri velkommen fordi det gir arbeidsplasser.

Bolsonaro, som i løpet av sin fireårsperiode åpnet for økt hogst og kommersiell aktivitet i Amazonas, sikret seg langt flere stemmer enn Lula i regionen.

I delstaten Acre, som hovedsakelig er dekket av regnskog, stemte rundt 70 prosent av velgerne på Bolsonaro. Det viser hvilke utfordringer Lula kommer til å stå overfor når han skal oppfylle løftet å stanse avskogingen.

Må lytte

Tidligere miljøvernminister Marina Silva er en av favorittene til posten også i Lulas kommende regjering. Den tidligere gummitapperen kommer selv fra Acre og er en internasjonalt anerkjent forkjemper for bevaring av regnskog. Det har gjort henne svært upopulær i Acre, der miljøpartiet hennes – Bærekraftsnettverket – knapt nok får stemmer.

Datteren til Chico Mendes, den verdenskjente regnskogaktivisten som ble drept i et attentat i 1988, understreker viktigheten av å lytte til innbyggerne i Amazonas.

– Vi har mye gjenværende skog. For å sikre at det forblir slik, er det helt avgjørende å finne måter slik at folk kan leve av jorda der. Det er kun slik vi kan sørge for framskritt, sier Angela Mendes.

