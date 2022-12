Julestreiker kan gi reisekaos i Storbritannia

Den siste streiken blant medlemmene i transportsektorens fagforening RMT starter klokken 18 på julaften og varer til 27. desember. De fleste togene slutter å gå ved 15-tiden, mens siste avgang blir betydelig tidligere på flere tog, blant annet på noen av langdistanserutene til og fra London.

I tillegg fortsetter streiken blant grensevaktene på flyplassene. Fredag var første streikedag, og da unngikk man lange køer ved å sette inn militært personell i passkontrollen. Grensevaktenes fagforening sier mange reisende ble vinket gjennom uten noen reell kontroll.

Grensevaktene streiker ut året, med unntak av 27. desember. Generalsekretær Mark Sewotka i fagforeningen PCS sier det ligger an til en kraftig opptrapping på nyåret om ikke politikerne kommer til forhandlingsbordet.

Når de reisende ikke kan basere seg på tog i julehelgen, er det frykt for at enda flere vil velge bilen på dager da det allerede er ventet stor belastning på veinettet. Bilistorganisasjonen AA anslår at 17 millioner biler skal ut på britiske veier på julaften. Trafikken er ventet å være tettest midt på dagen.

