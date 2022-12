To drept og flere såret i skyting i Paris

– Skytteren er pågrepet med våpenet sitt. Faren er over, sier en politikilde til nyhetsbyrået AFP.

Han legger til at motivet bak handlingen ikke er kjent. Ifølge påtalemyndighetens kontor i Paris er den pågrepne en 69 år gammel mann

BFM TV melder at den pågrepne angrep en migrantleir for et år siden. Dette er foreløpig ikke bekreftet av myndighetene.

Kaos i gatene

Hendelsen fant sted i rundt klokken 11 fredag formiddag lokal tid, i nærheten av et kurdisk kultursenter. Ifølge politiet skjedde det på gaten som heter Rue d’Enghien.

Øyevitner på stedet skal ha meldt om at sju-åtte skudd ble avfyrt på gaten. Det skal ha oppstått kaos i gaten som følge av skytingen.

En beboer i området, Emmanuel Boujenan, sier til AFP at gjerningsmannen ble pågrepet i en frisørsalong.

– Det var folk som fikk panikk, ropte til politiet og pekte på salongen «han er der inne, han er der inne, gå inn», forklarte han.

Uklart motiv

Selv om motivet bak skytingen foreløpig ikke er kjent, har antiterroravdelingen ved påtalemyndighetens kontor åpnet drapsetterforskning.

Tidligere meldte politiet på Twitter at det var en pågående politiaksjon i byens 10. arrondissement, og de ba publikum om å unngå området.

Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin varsler at han vil besøke åstedet senere på dagen.

