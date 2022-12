Kraftig bombeeksplosjon nær boligområde i Pakistans hovedstad

Ytterligere tre politibetjenter og minst sju forbipasserende ble såret i eksplosjonen, sier politiet i en uttalelse.

Eksplosjonen skjedde da politibetjenter stanset et kjøretøy for en rutinesjekk. I stedet for å stoppe, detonerte føreren eksplosiver inne i bilen. Føreren og en passasjer ble drept.

Ifølge landets innenriksdepartement var bilen stappet full med eksplosiver og på vei mot et mål i hovedstaden, men det er ikke kjent hvilket mål det var snakk om.

– Hadde bilen nådd sitt planlagte mål, hadde det blitt store tap, sier innenriksminister Rana Sanaullah til Geo News TV.

Den pakistanske Taliban-bevegelsen har i en tekstmelding til Reuters tatt på seg ansvaret for det planlagte angrepet.

Bilen eksploderte i nærheten av politiets hovedkvarter på en hovedvei inn mot flere regjerings- og myndighetskontorer.

Eksplosjonen i Islamabad, som blir ansett som en relativt trygg by, fant sted bare noen dager etter at over 30 Taliban-krigere ble drept etter å ha holdt politibetjenter som gissel i byen Bannu.

