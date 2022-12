Ukraina hevder 100.000 russiske soldater er «eliminert»

Det kan ifølge uavhengige medier bety at soldatene ble drept eller så alvorlig såret at de måtte forlate den russiske militærtjenesten.

Russland hevder selv at kun rundt 6.000 soldater er drept i egne rekker, til tross for at uavhengige russiske medier allerede har identifisert over 10.000 russiske ofre ved navn.

Ukraina navngir heller ikke egne ofre, men har nylig sagt at det er snakk om over 10.000 drepte ukrainske soldater.

Både Ukraina og Russland kommer med daglige meldinger om «tapene» til motparten, som ikke kan verifiseres av uavhengige kilder, men omtaler sjeldent drepte og sårede soldater i egne rekker.

