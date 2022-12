Fransk seriemorder løslates i Nepal

Nepals høyesterett avgjorde onsdag at Sobhraj (78), som har vært fengslet i landet siden 2003 for to drap på 1970-tallet, skal løslates tidlig av helsemessige årsaker.

Det ventes at Sobhraj vil bli løslatt og overlevert til nepalske immigrasjonsmyndigheter allerede fredag. Retten har gitt ordre om at franskmannen skal utvises fra landet innen 15 dager.

Sobhraj undergikk åpen hjerteoperasjon i 2017, og løslatelsen er i tråd med Nepals lovgivning om at sengeliggende fanger som allerede har sonet tre fjerdedeler av sin straff kan løslates.

«Bikinimorderen»

Seriemorderen knyttes til over 20 drap i ulike asiatiske land på 70-tallet. Mange av dem var vestlige backpackere, som Sobhraj foraktet og så på som fattige unge narkomane.

Ifølge journalist Julie Clarke, som intervjuet Sobhraj i 2021, betraktet han seg selv som en kriminell helt.

Som regel utga han seg for å være en edelstenshandler og ble ofte venn med ofrene sine, før han dopet, ranet og drepte dem.

Franskmannen ble raskt kjent under kallenavnet «bikinimorderen» som følge av at mange av hans ofre ble funnet i bikini.

Hans andre kallenavn «the serpent» eller «slangen», kom fra Sobhrajs evne til å påta seg andre identiteter for å unndra rettferdighet. Det ble også tittelnavnet på hitserien laget av BBC og Netflix om livet hans.

Livstidsdom

Sobhraj har tidligere vært fengslet i India i 21 år. Han rømte fra fengslet i 1986, men ble etter kort tid pågrepet i den indiske kystdelstaten Goa.

Han ble utlevert til Frankrike i 1997, og levde en stund av å gi betalte intervju til journalister.

I 2003 reiste Sobhraj tilbake til Nepal, hvor han ble pågrepet og dømt til livstid i fengsel for ha å ha drept den amerikanske turisten Connie Jo Bronzich i 1975.

Ti år senere ble Sobhraj også funnet skyldig i å ha drept Bronzichs canadiske følgesvenn.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!