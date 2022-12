– På med munnbindet igjen

– Vi ber newyorkere beskytte seg selv og dem de er glad i, sa ordføreren i New York, Eric Adams, på en pressekonferanse tirsdag.

Han tok selv på seg munnbindet igjen, og ba alle byens borgere om å gjøre det samme.

– Høytidene er allerede godt i gang, og antallet tilfeller av Covid-19, influensa og RS-virus stiger, forklarte Adams.

Gratis koronatesting på gata i New York. (EDUARDO MUNOZ)

Ifølge The New York Times var dette den første pressekonferansen om korona på mange måneder.

Helsemyndighetene i New York by har allerede sendt ut anbefalinger om å bruke munnbind der man kommer tett på andre, både innendørs og utendørs.

Demokraten Adams, som har vært ordfører i cirka ett år, er bekymret for at økende smitte igjen vil lamme økonomien i New York. Ifølge det amerikanske smitteverninstituttet, er det nå 3600 nye koronasmittede i New York hver dag. Mørketallene er imidlertid store, siden de fleste tester positivt hjemme, uten å rapportere inn, eller ganske enkelt lar være å teste seg for korona selv om de føler seg syke.

Dette melder The New York Times.

