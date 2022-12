Hundretusener rammes av togstreik i Frankrike

Togkonduktører i Frankrike har varslet streik i julehelgen, og opptil 200.000 passasjerer leter etter alternative reisemåter etter at toget deres er kansellert, skriver The Guardian. Det nasjonale togselskapet SNCF har varslet dobbel refusjon på billetten og muligheter for å booke om.

– Å ikke være i stand til å reise på en tid som jula er rett og slett uakseptabelt, sier Christophe Fanichet i SNCF.

Han beklager også på vegne av selskapet. Til France Info har Fanichet sagt at trolig kommer to av tre av høyhastighetstogene TGV til å kjøre 24. og 25. desember. Det er datoer da rundt fire av fem franskmenn er på reise. Fanichet sa også at han er sint, og at alle i Frankrike trenger en pustepause.

Fagforeninger som organiserer togansatte har ikke formelt tatt medlemmene sine ut i streik, men har varslet at det kunne skje. Protesten nå drives i stor grad fram av togkonduktører selv ved hjelp av sosiale medier.

SNCF har nylig tilbudt de togansatte 1.200 euro, rundt 12.000 kroner, i året i økt lønn og goder. Fagforeningene har vurdert tilbudet som tilfredsstillende nok til at de ikke har varslet streik. Flere hundre togkonduktører har likevel avvist det, og vil ha større anerkjennelse for jobben de gjør.

Julestreik

SNCF varsler at det kan koste selskapet millioner av euro hvis streikene avholdes, og også franske myndigheter har kastet seg inn i debatten.

– Du streiker bare ikke i jula. Jeg stiller selvfølgelig ikke spørsmål ved streikeretten eller ansattes rett til å protestere, men virkelig, var det nødvendig i jula? Svaret er nei, sier regjeringstalsmann Olivier Véran.

Véran sier han ikke vil helle bensin på bålet, men at i løpet av de siste to årene har de ansatte som har varslet streik, fått en lønnsøkning på nesten 12 prosent, skriver avisa Le Monde.

Ifølge Le Monde vil i snitt rundt to av fem TGV-tog, som tar unna langdistansetrafikken i Frankrike, ikke være i drift lørdag og søndag. Selv om SNCF har lovet refusjon og ombooking, var det allerede onsdag få plasser igjen på togene i helgen.

[ – Neste år blir avgjørende for krigen ]

Ikke første gang

Også i desember 2021 streiket togansatte. Togkontrollører streiket også den første helgen i desember i år, og de avviser å ha noe med fagforeningene å gjøre.

Streikene i år og i fjor er langt ifra de første i den franske transportsektorene de siste årene. I 2019 startet det som ble en rekordlang transportstreik. Det medførte store forstyrrelser for både tog og metro i Paris og andre steder.

Streiken, som startet tidlig i desember, varte inn i 2020 og var en protest mot president Emmanuel Macrons planlagte pensjonsreform. Særlig en heving av pensjonsalderen møtte motbør, og fagforeninger mente det ville ramme dem som begynte å jobbe tidlig. Som Dagsavisen skrev da, var det ofte også snakk om mennesker i jobber som er mer fysisk krevende. De som gikk tidlig ut i arbeid, ville måtte jobbe lenger for å tjene opp fulle rettigheter.

Motstanden mot pensjonsreformen mobiliserte franskmenn i en rekke yrker til omfattende protester. Regjeringen argumenterte med at reformen var nødvendig for å samle landets i alt 42 ulike pensjonsordninger til ett system og få folk til å stå lenger i arbeid.

2019-2020-streiken slo rekorden fra 1995. En generalstreik lammet da transportsystemet i tre uker like før jul, og de streikende hadde massiv støtte blant befolkningen. Det endte med at sentrum-høyre regjeringen ble tvunget til å reversere planene om pensjonsreform.

[ Masseprotester mot Macron ]

[ Frankrike rammet av storstreik ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen