Trump kaller anklager mot ham falske

– De falske anklagene fra den svært partipolitiske 6. januar-komiteen har allerede blitt levert, straffeforfulgt og rettslig prøvd i riksrettsbløff nummer 2, skriver den tidligere presidenten på sin egen sosiale medieplattform Truth Social.

– Jeg VANT overbevisende, legger han til.

– Hele denne prosessen med å straffeforfølge meg er – i likhet med riksrettsprosessen – et partipolitisk forsøk på å plasser meg og Det republikanske partiet på sidelinjen, skriver Trump.

Trump har sagt at han ønsker å stille til valg igjen i 2024.

Enstemmig

Komiteen som har gransket stormingen av Kongressen i USA, ba mandag justisdepartementet om å reise straffesak mot den tidligere presidenten.

Den enstemmige anbefalingen markerte slutten på en omfattende granskning som har pågått i halvannet år.

Komitémedlemmene, som sitter i Representantenes hus, mener Trump bør siktes for flere forhold: For å ha oppildnet til opprør, og for å ha hindret offentlig saksgang. I tillegg nevnes to punkter knyttet til falsk forklaring og bedrageri rettet mot den amerikanske staten.

[ Hvorfor presser lærere på for å lære 6-åringene å lese før jul? ]

Departementet avgjør

I sammendraget av komiteens rapport står det at de mener Trump tok del i en sammensvergelse for å omgjøre resultatet av presidentvalget i 2020.

Det er opp til justisdepartementet om det skal reises straffesak mot Trump i forbindelse med hans rolle under stormingen 6. januar 2021. Departementet har utnevnt en spesialetterforsker som gransker flere ulike anklager mot den tidligere presidenten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen