Norge vurderer å ta fra Forsvarets utstyr og gi til Ukraina

Ukraina har fått store donasjoner av våpen og annet militært utstyr siden Russland angrep landet. Det har kommet fra fabrikk og lager. Nå kan det bli aktuelt å gi mer, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til VG.

– Ukrainas behov for militært materiell er veldig stort, og det haster med å dekke behovene. Vi vurderer ytterligere donasjoner, nå også fra Forsvarets egne strukturer og beholdninger, sier Gram.

– Det kan hende at vi må tåle at Forsvarets egen beholdning er lavere enn det vi egentlig ønsker, for en periode, sier Gram.

