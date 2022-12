Store British Airways-forsinkelser grunnet tekniske problemer

Reiseplanen er en oversikt over en planlagt flyging og leveres til flytrafikktjenestene før avgang. Uten reiseplan kan ikke flygingene gjennomføres.

I hovedsak er det flyginger fra Nord-Amerika til Storbritannias hovedstad London som er rammet av problemene, ifølge den britiske avisen The Mirror. De største forsinkelsene er i USA, melder BBC.

På Twitter opplyser British Airways at de har tekniske problemer på med et system fra en ekstern leverandør og at de jobber for å rette opp feilen så raskt som mulig.

Ifølge flyselskapet er ikke kortdistanseflyginger rammet av problemene. Det har heller ingen konsekvens for tidligere flyavganger.

