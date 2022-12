Thailandsk marinefartøy sank i dårlig vær – mange savnet

Mandag formiddag lokal tid opplyser marinen at 31 personer fortsatt ligger i sjøen etter forliset. Det er så langt ikke meldt om døde i skipsulykken, men 11 personer behandles på sykehus.

Kraftig vind blåste søndag kveld sjøvann over korvetten Sukhothai, noe som satte det elektriske anlegget ut av drift. Tre fregatter – klassen over korvett – og to helikoptre ble sendt til stedet for å forsøke å lense skipet for vann, men uværet gjorde det umulig.

Uten kraft til å stå imot været begynte å korvetten å ta inn mer vann før den fikk slagside og til slutt sank.

Ulykken skjedde på et patruljeoppdrag rundt 30 kilometer utenfor distriktet Bangsaphan, som ligger drøyt 300 kilometer sør for Bangkok.

