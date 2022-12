Forlik mellom Amber Heard og Johnny Depp

Rettssaken mellom de to fikk stor oppmerksomhet. Heard ble dømt til å betale Depp 10 millioner dollar i erstatning for ærekrenkelser etter et avisinnlegg der hun hevdet å være offer for vold i hjemmet.

Ankesaken blir ikke noe av, ettersom det nå er inngått forlik.

– Etter grundige overveielser har jeg tatt en veldig vanskelig beslutning om å inngå forlik, skriver Heard på Instagram.

Hun legger til at dette ikke var noe hun ville.

– Jeg forsvarte min sannhet og da jeg gjorde det, ble livet mitt som jeg kjente det, ødelagt. Hetsen jeg har fått i sosiale medier er en forsterket versjon av hvordan kvinner blir ofre på nytt når de står fram, skriver Heard.

Hun legger til at hun ikke gjør noen innrømmelser i saken.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen