E.T. solgt for 2,6 millioner dollar

På den to dager lange auksjonen hadde samlere også sjansen til å sikre seg boksehanskene Robert De Niro brukte i «Den rasende oksen» (Raging Bull) og den versjonen av Tors hammer som Chris Hemsworth svingte i 2011.

Julien's Auctions og Turner Classic Movies sto bak storsalget. og den største stjernen var altså den vennlige skapningen fra verdensrommet.

For å gi liv til E.T. i Steven Spielbergs film er modellen utstyrt med 85 mekaniske ledd. Nesten alt kan beveges, fra nakken og øynene til den ikoniske pekefingeren E.T. holder opp for å signalisere til Elliott at han ønsker å «ringe hjem».

En av syklene som brukes i en av de mest kjente scenene i filmen var også til salgs og gikk for 115.000 dollar.

Staven Charlton Heston brukte til å dele Rødehavet i «De ti bud» gikk for 448.000 dollar, mens en langt nyere «stav» – Harry Potters Nimbus 2000 sopelime – endte med en pris på 128.000 dollar.

