Washington Post-journalist kastet ut av Twitter

Lorentz har sagt at hun og en annen journalist jobbet med undersøkelser knyttet til en artikkel som angikk Twitter-eier og Tesla-gründer Elon Musk.

Hun skal ha prøvd å kommunisere med Musk gjennom flere dager uten å få svar. Da henvendelsene ikke førte fram, skrev hun til Musk via det sosiale mediet Twitter, og ikke lenge etter ble hun utestengt.

Onsdag ble en Twitter-konto som fortløpende delte posisjonen til Musks privatfly stengt, og dretter ble en rekke journalister fra store amerikanske medier utestengt.

Mange av deres kontoer ble gjenåpnet lørdag etter at Musk holdt en avstemning for Twitter-brukere, hvor flertallet stemte for å gjøre det umiddelbart.

Lorentz sier at hun ikke har fått noen begrunnelse for utestengelsen.

