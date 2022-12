Sterke reaksjoner etter at Israel deporterte fransk-palestinsk advokat

Hamouri, som er fransk statsborger, ble søndag morgen satt på et fly til Paris. Før dette har han sittet fengslet siden mars uten å ha vært siktet.

- Jeg har byttet sted, men kampen fortsetter. Jeg har et enormt ansvar overfor mitt folk. Vi kan ikke overgi Palestina. Motstand er vår rett, sa Hamouri da han ankom Charles de Gaulle-flyplassen i Paris.

Der ble han møtt av kona Elsa, politikere, representanter for en rekke organisasjoner og Palestina-aktivister.

- Det er en lykkelig dag for en gjenforent familie, men for det palestinske folket er det en trist dag, sier Jean-Claude Samouiller, leder i Amnesty International i Frankrike.

Fransk fordømmelse

Det franske utenriksdepartementet sier at de har jobbet hardt for at Hamouri skulle kunne forsvare sine rettigheter og leve et normalt liv på hjemstedet i Øst-Jerusalem.

– I dag fordømmer vi israelske myndigheters lovstridige beslutning om å utvise Salah Hamouri til Frankrike, uttaler utenriksdepartementet i Paris.

Også den israelske menneskerettsgruppen HaMoked, som har bistått Hamouri, fordømmer utvisningen.

– Å deportere en palestiner fra hjemlandet for ikke å vise lojalitet mot den israelske staten skaper en farlig presedens og utgjør et stort brudd på grunnleggende rettigheter, sier HaMokeds leder Jessica Montell.

Mistet oppholdstillatelse

37-åringen har siden mars vært i såkalt «administrativ forvaring», der en mistenkt person kan holdes innesperret i opptil seks måneder, for så å bli fornyet gang på gang.

For to uker siden trakk Israel tilbake oppholdstillatelsen som Hamouri har hatt siden han ble født i Jerusalem for 37 år siden. Avgjørelsen er anket, og det skulle ha blitt holdt et rettsmøte om saken rett etter nyttår.

Hamouri fikk aldri israelsk statsborgerskap selv om han er født og oppvokst i Øst-Jerusalem. Dette gjelder mange palestinere i det israelskokkuperte området, som ble annektert av Israel etter seksdagerskrigen i 1967.

Anklages for PFLP-bånd

Anklagene mot Hamouri dreier seg om en påstått tilknytning til Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP). Det er en sekulær gruppe som både har en politisk og væpnet fløy, og som er terrorstemplet både i Israel, EU og USA.

Hamouri avviser at han har noe å gjøre med gruppen.

Israel knytter beskyldningene til at han har jobbet som advokat for Adameer, en gruppe som jobber for rettighetene til palestinske fanger, og som Israel har terrorstemplet fordi de mener den har bånd til PFLP.

Sju år i fengsel

Hamouri har tidligere tilbrakt sju år i fengsel etter å ha blitt anklaget for drapsplaner mot en kjent ultraortodoks rabbiner. I 2011 ble han løslatt i forbindelse med en fangeutveksling med Hamas på Gazastripen.

Deretter har Israel forsøkt å få ham dømt for flere andre forhold, uten å lykkes. Hamouri selv har hele tiden fastholdt at han er uskyldig.

I fjor ble det avslørt at seks palestinske menneskerettsaktivister hadde fått et israelskprodusert spionvareprogram installert på mobiltelefonene sine. Hamouri var en av dem.

