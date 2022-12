Blir trolig gjenvalgt tross skandale

Fredag startet regjeringspartiet ANC sin nasjonale konferanse som skal vare til tirsdag. Lørdag er det ventet at partiet skal velge partipresident, og Cyril Ramaphosa (70) er favoritt mot den eneste utfordreren. Det til tross for at Ramahosa, som er ANCs president i dag og også Sør-Afrikas president, de siste ukene har stått i en storm som kunne ende med at han ble kastet eller tvunget til å trekke seg.

Delegater i godt humør foran partikonferansen i ANC, som begynte fredag. (Denis Farrell/AP)

Dersom han gjenvelges som ANCs president, vil han være presidentkandidat foran neste valg i 2024. ANC er så dominerende i sørafrikansk politikk at det som skjer i ANC er styrende for hele Sør-Afrika.

Kontanter i sofaen

Cyril Ramaphosa ble valgt som mannen som skulle rydde opp i korrupsjon og vanstyre etter tidligere president Jacob Zuma, derfor er anklagene mot ham ekstra skadelige, både for han selv om partiet.

Bakgrunnen for uroen er en skandale som er blitt rullet opp i løpet av det siste halvåret i Sør-Afrika. I tillegg til å være president er Ramaphosa en velstående forretningsmann, og eier blant annet en farm som driver med oppdrett av en kostbar og sjelden kvegrase som han selger på auksjoner. I juni i år ble Ramaphosa anmeldt for å ha prøvd å skjule et tyveri av hele fire millioner dollar fra farmen sin i 2020. Pengene skal ha blitt oppbevart i en sofa.

Den som anmeldte var Arthur Fraser, tidligere etterretningssjef og nær alliert av ekspresident Jacob Zuma, en rival av Ramaphosa. Ifølge anklagene skal Ramaphosa ha sørget for at livvaktene hans bortførte tyvene og bestakk dem, slik at de ikke skulle melde om funnet. Ramaphosa skal ha unnlatt å anmelde tyveriet til politiet. Det er dessuten ulovlig å oppbevare så store summer utenlandsk valuta.

Ramaphosa har bekreftet at det skjedde et tyveri, men har sagt at summen som ble stjålet, var 580.000 dollar, litt over 5.6 millioner kroner. Pengene skal ha vært betaling for kveg, har Ramaphosa sagt. Han benekter å ha forsøkt å dekke tyveriet.

I september nedsatte parlamentet en uavhengig granskningskommisjon som skulle undersøke saken og vurdere om parlamentet bør diskutere om det skal opprettes en riksrettssak. 30. november publiserte kommisjonen sin rapport. Kommisjonen konkluderte med at Ramaphosa ikke har svart godt nok på en rekke spørsmål, og kan ha brutt anti-korrupsjonslover. Kommisjonen mener omstendighetene rundt saken var så alvorlige og bevisene så konkrete at nasjonalforsamlingen burde vurdere riksrettssak.

[ Ekspert: – Kaster ANC og Sør-Afrika ut i krise ]

Ble ikke riksrettssak

Etter denne rapporten var det sterke spekulasjoner på om Ramaphosa selv ville trekke seg, men det ble klart at han ikke gjorde det.

– President Ramaphosa går ikke av basert på en feilaktig rapport, og han trår heller ikke til side, sa talspersonen hans.

Rapporten førte uansett til at Sør-Afrikas nasjonalforsamling stemte over et forslag om å reise riksrettssak mot ham tirsdag denne uka. Men Ramaphosa klarte seg: 148 representanter stemte for å reise riksrettssak, mens 214 stemte mot, og to avsto fra å stemme. Enkelte ANC-representanter stemte på opposisjonens side. ANC har rent flertall i forsamlingen; partiet fikk 57,5 prosent av stemmene ved forrige valg.

– Trenger Ramaphosa

Men skandalen har også skapt en usikkerhet rundt om han vil bli gjenvalgt som ANCs president, og det er dette som vil bli avklart under partikonferansen i disse dager, som holdes i Soweto utenfor Johannesburg.

Den eneste motkandidaten, tidligere helseminister Zweli Mkhize, er selv rammet av korrupsjonsanklager knyttet til finansiering til koronapandemien.

– ANC trenger Ramaphosa. Han vil vinne, sier Ralph Mathekga, som har skrevet boka «The ANCs last decade», til nyhetsbyrået AFP.

– Selv de som hater ham trenger at han vinner, sier han.

Ramaphosa regnes som det beste kortet for ANC foran neste valg.

– Enkelte har i det siste sagt at uansett hva som skjer nå, er det dårlig, men at det minst dårlige er at han kjemper for å bli sittende, fordi Sør-Afrika står i en politisk krise, sa forsker Elling Tjønneland ved Christian Michelsens Institutt i et intervju med Dagsavisen etter at det ble politisk storm tidligere i desember.

Sør-Afrika er i en vanskelig økonomisk situasjon, og sliter med arbeidsledighet på 34 prosent, store problemer med elektrisitet, rekordhøy inflasjon og andre økonomiske problemer etter pandemien. Politisk ustabilitet vil ytterligere forverre problemene.

Tjønneland understreket at saken uansett er skadelig.

– Ramaphosa har nytt stor tillit som president i Sør-Afrika, og er mer populær enn sitt eget parti. Han har gått i bresjen for å rydde opp i korrupsjonen etter den forrige presidenten, Jacob Zuma. Når det nå er sterke mistanker om at han selv er involvert i ulovlig virksomhet, rammer det ham svært sterkt uansett hvordan dette ender for ham, sa Tjønneland, som har fulgt Sør-Afrika tett i flere tiår.

ANC har styrt landet helt siden det første demokratiske valget i Sør-Afrika i 1994.

[ Kommentar: Det er misnøyens vinter i Sør-Afrika ]

[ Ny måling: Forlater Trump for DeSantis ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen