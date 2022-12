Minst tre døde i vinterstorm i USA

En ung gutt og moren døde da hjemmet deres ble fullstendig ødelagt av tornadoen, skriver BBC.

– Vi klarte ikke engang å finne huset som ble beskrevet til adressen, sier politimester Steve Prator til kanalen.

– Alt var borte, legger han til.

I St. Charles Parish, vest for New Orleans, ble en kvinne funnet død etter at en tornado rammet Killona-området langs Mississippi-elven onsdag. I tillegg ble åtte personer fraktet til sykehus.

Det er også meldt om rundt 40.000 strømbrudd i hele delstaten.

Saken fortsetter under videoen

Stormen brer seg over flere steder i USA. I Midtvesten er flere veier og skoler stengt, og i enkelte områder er det meldt om 1,2 meter med snø.

Det er sendt ut snøstormvarsel for over 500.000 mennesker i de fire delstatene Nebraska, Wyoming, South Dakota og Minnesota.

BBC skriver at rundt 3.300 flyginger er forsinket og at over 150 er innstilt.

[ Ferske tall gir DeSantis-boost: – Dette er veldig dårlige nyheter for Trump ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen