EU-topp vil danne USA-kartell for å danke ut Kina

Samtidig som EU står på randen av en handelskrig med USA, foreslår EU-kommisjonens president å opprette en «kritisk råvareklubb» sammen med nettopp USA.

– EU og USA er sterkere når vi står sammen, skriver Ursula von der Leyen i et brev til de 27 medlemslandene før torsdagens toppmøte i EU-rådet.

Målet er å utkonkurrere Kina, som utvinner nærmere 90 prosent av de sjeldne jordartsmetallene som selges på det globale markedet.

Disse metallene, som EU har definert som en kritisk råvare, brukes i alt fra smarttelefoner til elbiler og vindmøller.

EU-kommisjonen jobber for tiden med en lovpakke som skal redusere Europas avhengighet av Kina, blant annet gjennom å bygge opp en egen verdikjede for kritiske råvarer.

– Vi må unngå å bli avhengige igjen, som vi ble med olje og gass, har von der Leyen tidligere uttalt.

Dobbel krise

Både handelskrisen med USA og energikrisen i Europa står øverst på agendaen når EUs stats- og regjeringssjefer samles i Brussel på torsdag.

Von der Leyen forsikrer om at kommisjonen jobber hardt for å finne en løsning på «de mest bekymringsfulle sidene» ved Biden-administrasjonens kontroversielle lovpakke for amerikansk industri.

Forslaget går ut på å subsidiere klimavennlig produksjon, blant annet i bilindustrien. Men kun amerikanske elbiler har krav på støtte.

Det har satt sinnene i kok i Europa, som frykter at europeiske bilprodusenter vil bli utkonkurrert av amerikanske.

– Konkurranse må være rettferdig, og det innebærer å sikre like konkurransevilkår, skriver von der Leyen i brevet.

Firepunktsplan

Der skisserer EU-toppen en firepunktsplan som skal få europeisk industri gjennom en tid med økt konkurranse fra USA og skyhøye energipriser.

Foruten å opprette en kritisk råvareklubb foreslår von der Leyen to grep for å øke investeringene i europeisk, grønn teknologi: Forenkle EUs statsstøtteregler og hente friske midler fra to ulike EU-fond.

I tillegg viser von der Leyen til arbeidet som alt er satt i gang med raskere saksbehandling av fornybare energiprosjekter.

