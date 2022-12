EU-landene enig om ny sanksjonspakke mot Russland

Diplomatene sier at enigheten ble oppnådd enstemmig av ambassadørene fra EUs 27 land i kulissene av et toppmøte i Brussel, og at de etter planen blir formelt vedtatt fredag.

Det drøyde i flere uker å oppnå enighet fordi flere østeuropeiske ledere anklaget enkelte andre land for å prøve å utvanne sanksjonene.

I forrige uke la EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen fram det siste forslaget til ny pakke da hun gjorde det klart at «Vi står sammen med Ukraina, og vi tvinger Russland til å betale for sin ondskap».

Det er ikke kjent hva pakken inneholder, men tidligere er det meldt at banker, TV-selskap, politiske partier, etterretningstjenesten GRU og en rekke enkeltpersoner blir rammet.

Det er også snakket om eksportforbud for en rekke varer som kamerautstyr, droner og harddisker.

EU har helt siden invasjonen i februar innført stadig flere sanksjoner for å ramme den russiske økonomien, finanssystemet, sentralbanken og toppledere.

[ Sandra (36) er fremmedkriger i Ukraina og sametingspolitiker ]