Salget fant sted mellom 12. og 14. desember.

Dette året har Tesla-aksjen rast med 55 prosent. I to omganger har Musk solgt aksjer for over 15 milliarder dollar for å finansiere oppkjøpet av Twitter i oktober.

Han påsto da at han var ferdig med å selge unna Tesla-aksjer, men solgte så aksjer for 3,95 milliarder dollar i november, og nå har han altså solgt enda flere aksjer.

