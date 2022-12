Kort tid etter at Marokkos sensasjonelle seier over Spania i åttedelsfinalen i fotball-VM, poserte de marokkanske spillerne for bilder. Midt blant dem holdt de opp det palestinske flagget. Det var ikke første gang at nettopp dette flagget og Palestina havnet i sentrum i løpet av mesterskapet, selv om de selv ikke har kvalifisert seg til VM.

På Spania-Marokko var det palestinske symboler over alt; på skjerf, T-skjorter og flagg knytt over folks skuldre. Det har vært et gjennomgangstema på Marokkos kamper, men også tilhengere av andre land har stilt opp for å markere sitt synspunkt og løfte palestinernes sak.

Marokkos spillere poserte med et palestinsk flagg etter Spania-seieren. (Martin Meissner/AP)

Alle landslagene fra nordafrikanske land og land i Midtøsten har sørget for at Palestina-saken har vært framtredende i hver eneste kamp, skrev ESPN-journalist Mark Ogden på Twitter. Under kampen mellom Australia og Tunisia 26. november dro de oppmøtte fram et stort banner med «Fritt Palestina»-tekst.

Da Marokko noen dager etter Spania-seieren igjen skrev historie da de slo Portugal i kvartfinalen, var det palestinske flagget nok en gang med ut på banen da spillerne feiret.

Marokko-spillerne hadde også med seg palestinske flagg på banen da de feiret kvartfinaleseieren over Portugal tidligere i desember. (Thanassis Stavrakis/AP)

Hva ligger bak?

Ulike politiske ytinger preget opptakten til VM, men også de innledende kampene. Irans landslag sang ikke nasjonalsangen da de spilte sin første kamp, etter press fra folket etter måneder med protester mot regimet i hjemlandet.

Europeiske lag har gått hardt ut mot Det internasjonale fotballforbundet (Fifas) beslutning om å ikke la dem bruke kapteinsbind med regnbuelogo. Det tyske landslaget poserte mens de holdt hånda for munnen for å markere sin misnøye.

Mens myndighetene i Qatar har fått kritikk for å nekte fans å gå med T-skjorter og andre plagg med regnbuefarger på stadionene, har det palestinske flagget vært synlig i mange kamper. I løpet av mesterskapet har tilhengerne til flere arabiske land ropt om både palestinernes rettigheter, og gått ut mot drapene på flere palestinere av israelske sikkerhetsstyrker på den okkuperte Vestbredden.

Rundt 150 palestinere er drept i sammenstøt mellom israelere og palestinere på Vestbredden og i Øst-Jerusalem hittil i år. Dødstallet er det høyeste siden 2006, skriver NTB. Ifølge Israel har de fleste drepte vært militante, men også steinkastende ungdommer og andre som ikke er involvert i sammenstøtene, har også blitt drept.

Det som skjer sier noe viktig om den arabiske verden, ifølge The Guardian. Avisa løfter fram den såkalte Abraham-avtalen fra 2020. Med avtalen, som ble forhandlet fram av Trump-administrasjonen i USA, normaliserte De forente arabiske emirater, Bahrain, Marokko og Sudan forholdet til Israel. Det var den første avtalen i sitt slag siden en lignede fredsavtale ble inngått mellom Jordan og Israel i 1994.

Palestinerne har lenge vært avhengige av arabisk støtte i sin kamp for en egen stat, og for dem ble avtalen opplevd som et svik.

Marokko-fans også med Palestina-flagg inne på stadion før kvartfinalen mellom Marokko og Portugal. (MOLLY DARLINGTON/Reuters)

Ingen av de arabiske landene som har signert avtalen, er demokratier og innbyggerne ble ikke spurt før landene sluttet seg til, understreker The Guardian. VM i Qatar er et sted der innbyggerne i disse landene har kunnet møtes og ytre sin mening offentlig. Fans og lag har brukt turneringen for å sende en beskjed om at selv om landene deres har normalisert forholdet, gjelder det ikke nødvendigvis for folket. Palestinerne har fortsatt sympati i den arabiske verden.

For mange innbyggere i arabiske land er palestinernes situasjon en viktig sak. Prosessen med å etablere en egen palestinsk stat har praktisk talt kollapset, og Israels nye ytre høyre-regjering består av politikere som er motstandere av en tostatsløsning.

– Vanlige arabere er motstandere av denne okkupasjonen og ser den som umenneskelig og uakseptabel, sier historie- og politikkprofessor Mahjoob Zweiri ved universitetet i Qatar til The Washington Post.

Ifølge Zweiri er det som skjer i Qatar en klar beskjed ikke bare til USA og Israel, men også til arabiske land som kanskje kan ønske å skyve Palestina-saken lenger ned på den politiske agendaen. Palestinske flagg på stadionene er ikke organisert av stater, men heller noe som kommer fra folket selv, ifølge Zweiri.

– VM handler om vanlige folk, om middelklassen. Det handler ikke eliten. De kan snakke om normalisering i 100 år, men de kan ikke pålegge det, fortsetter han.

Anklager om antiisraelske holdninger

Da en israelsk TV-reporter intervjuet britiske fans i Qatar, benyttet en av dem også anledningen til å rope «Fritt Palestina». Det viser en video den palestinske journalisten Muhammad Smiry har lagt ut på Twitter. Marokko-tilhengere ropte «Palestina» til journalisten Raz Shechnik fra den israelske avisa Yedioth Ahronoth. Shechnik svarte med «men dere signerte for fred», med henvisning til Abraham-avtalen.

Israelske journalister har gått ut mot det de opplever som motstand blant fans i Qatar, og enkelte har påstått at det handler om vedvarende antiisraelske, men også antisemittiske holdninger, i regionen.

En meningsmåling fra Washington Institute fra mars i år viser at et flertall av de spurte innbyggerne i Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Libanon, Saudi-Arabia og De forente arabiske emiratene, har et negativt syn på Abraham-avtalen.

– Det er helt klart ikke mye kjærlighet for Israel i den arabiske verden. Tiår med ydmykelse, indignasjon og sinne som mange arabere føler overfor Israel, kan ikke bare bli borte med signeringen av slike avtaler om normalisering, skrev Giorgio Cafiero i Gulf State Analytics, en konsulentgruppe basert i Washington DC.

Også før semifinalen mellom Argentina og Kroatia tirsdag stilte fans opp med et palestinsk flagg, dette med påskriften "United with Palestine". (HAMAD I MOHAMMED/Reuters)

Det er ikke bare politikk som ligger bak støtten til Palestina blant de oppmøtte i Qatar. Mona Allaoui fra Marokkos hovedstad Rabat stilte opp til Spania-kampen iført det tradisjonelle arabiske skjerfet kefije, for mange kjent som «Palestinaskjerf», i tillegg til den marokkanske landslagsdrakta.

– Jeg bryr meg ikke om politikk. Jeg støtter palestinerne fordi jeg er et menneske og de er våre brødre og søstre, sa hun til The Washington Post.

