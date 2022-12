Frederiksen vil at dansker skal jobbe mer

Statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet presenterte den nye regjeringsplattformen sammen med partilederkollegene Jakob Ellemann-Jensen (Venstre) og Lars Løkke Rasmussen (Moderaterne) onsdag.

Hun gjentok at de tre partiene er et arbeidsfellesskap som satser på et bredere samarbeide på tvers av sentrum enn det danskene er vant til. Hun minnet også om at det er en uvant situasjon å ha en flertallsregjering i Danmark.

Statsministeren varslet flere endringer, blant annet at flere skal i arbeid, og de skal jobbe mer.

– Vi vil fjerne en helligdag, og målet er å øke den strukturelle sysselsettingen med 45.000 personer, sier Frederiksen.

Klima, avgifter og forsvar

Hun varsler også en rekke reformer og sier regjeringen har et mål om å ta ansvar og sikre Danmarks fremtid.

Blant endringene hun varslet er en flyavgift og en CO2-avgift for landbruket. Målet er at Danmark skal være klimanøytralt innen 2045.

Regjeringen vil også fremskynde økningen av forsvarsbudsjettet. Nato-målet om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar og sikkerhet skal nås fra 2030, sier Frederiksen.

Vil endre skattesystemet

Både hun og Ellemann-Jensen sa at regjeringen vil «fristille» offentlig sektor, noe Venstre gikk til valg på.

– Flere avgjørelser skal tas lokalt, sier Venstre-lederen og sier målet er å «øke produktiviteten og kvaliteten i velferden for oss alle».

På onsdagens pressekonferanse varslet de også en skattereform der toppskatten halveres, mens det innføres et mellomnivå i skatten. De vil også innføre en ny millionær skatt på inntekter over 2,5 millioner danske kroner.

Arveavgiften skal reduseres fra 15 til 10 prosent ved generasjonsskifte i bedrifter.

Utvider Arne-pensjonen

Lars Løkke Rasmussen sier i presentasjonen at muligheten til å ta ut pensjonen tre år før normal pensjonslader består. Ordningen er kjent som Arne-pensjonen i Danmark og skal gi sliterne i arbeidslivet mulighet til å avslutte karrieren med verdighet.

– Arne-pensjonen blir ikke fjernet. Vi skal i stedet lage en Arne pluss, lover Løkke. De som går av tidlig, skal få en drøy tusenlapp mer i måneden, skriver nettavisen Finans.

Han sier også at det skal settes ned en kommisjon som skal se på strukturene i helsevesenet og hvordan man gjøre markante endringer i sektoren.

– Vi starter med blanke ark og skal se på dette med friske øyne, sier lederen og stifteren av Moderaterne. Han har tidligere vært statsminister for Venstre i to omganger.

