Richmond fjerner siste offentlige monument fra konføderasjonen

Byen fjernet de andre monumentene i kjølvannet av demonstrasjonene som oppsto etter politidrapet på George Floyd i juni 2020.

Statuen av general A.P. Hill har vært mer vrien å få fjernet ettersom levningene hans ligger begravet under monumentet.

Mandag startet arbeidet med å fjerne det som er det siste monumentet fra konføderasjonen i Richmond.

Det skjer etter at advokatene for Hills indirekte etterkommere i september ble enige om at levningene hans skulle flyttes til en kirkegård i Culpeper, nær der han ble født.

Statuen vil bli gitt til Black History Museum og Cultural Center of Virginia.

