Enighet mellom EU og Ungarn om Ukraina-støtte

Ungarn har blokkert flere viktige EU-initiativ, blant annet støttepakken til Ukraina og en plan om selskapsskatt, for å presse EU til å sende midlene de skal ha.

EU anbefalte i forrige måned å fryse 7,5 milliarder euro til Ungarn på grunn av bekymring for korrupsjon. 5,8 milliarder euro er fra før tilbakeholdt fordi EU bekymrer seg for tilbakeslag for demokrati og respekt for domstolenes uavhengighet i landet.

Etter flere dager med forhandlinger ble EU-ambassadørene enige om et kompromiss der Ungarn gir grønt lys for Ukraina-hjelpen og en selskapsskatt på 15 prosent.

Til gjengjeld skal EU-landene redusere beløpet som er holdt tilbake, fra 65 prosent til 55 prosent og åpne for at Ungarn får tilgang til pengestøtten EU-landene har fått etter koronapandemien.

