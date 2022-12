Bolsonaro-tilhengere prøvde å trenge seg inn i politi-hovedkvarter

Det skjedde etter at en tilhenger av Bolsonaro, som i november tapte presidentvalget for den påtroppende presidenten Lula da Silva, ble varetektsfengslet for å ha organisert voldelige «udemokratiske handlinger», skriver nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge øyenvitner havnet støttespillerne i krangel med vakter utenfor hovedkvarteret og forsøkte å trenge seg inn i bygningen, men politiet klarte å avverge angrepet med hjelp av tåregass og lysgranater.

Biler og busser i området ble også satt i brann, skriver Reuters.

Flere av demonstrantene var kledd i brasilianske landslagstrøyer. Andre hadde det brasilianske flagget over ryggen. Det føderale politiet sier at de har håndtert «forstyrrelsene» ved hovedkvarteret ved hjelp av lokalt politi i Brasília.

