HRW anklager Frontex for å være medskyldig i overgrep i Libya

Frontex driver ikke selv med redningsoperasjoner i Middelhavet. I stedet overvåker de luften for å dele informasjonen med kystvakten. Denne er så blitt brukt til å stanse båter med migranter og flyktninger på vei til Europa.

Ettersom Frontex har vært klar over at mennesker som blir returnert til Libya, risikerer å bli utsatt for systematiske og omfattende overgrep, er Frontex medskyldig i disse overgrepene, skriver HRW i en pressemelding mandag.

Samme dag offentliggjorde organisasjonen en reportasje sammen med Border Forensics der Frontex' samarbeid med den libyske kystvakten dokumenteres.

Frontex argumenterer for at luftovervåkingen redder liv, men dokumentasjonen viser ifølge de to organisasjonene at den først og fremst bidrar til at den libyske kystvakten avskjærer båtene, ikke til at menneskene blir reddet av frivillige organisasjoner, som også opererer i Middelhavet.

De mener også at analysene de har gjort, viser at Frontex' målsetting er å hindre at migrantene og flyktningene når Europa, ikke å redde mennesker i havsnød. I tillegg viser de til statistikk som tyder på at Frontex' nåværende strategi ikke har påvirket antall mennesker som drukner i Middelhavet.

