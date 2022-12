Minst 24 iranske demonstranter kan vente dødsstraff

Avisen publiserte en liste over 25 personer som er dømt for lovbrudd som kvalifiserer til dødsstraff. Iranerne skal ha blitt dømt for overtredelser i forbindelse med demonstrasjonene i landet.

En av personene på listen, den 23 år gamle aktivisten Mohsen Shekari, ble henrettet torsdag som den første etter bølgen med protester. Flere land, inkludert Norge, har fordømt henrettelsen av Shekari.

Justismyndighetene i landet har kunngjort at flere henrettelser snart vil finne sted.

Iran har vært rystet av landsomfattende demonstrasjoner siden 16. september, etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt. De omfattende aksjonene mot regimet blir omtalt som den største utfordringen mot landets styresett siden den islamske revolusjonen i 1979.

Ifølge organisasjonen Iran Human Rights har minst 475 mennesker blitt drept i demonstrasjonene og mer enn 18.000 pågrepet.

[ Henrettelsen i Iran: – Vanvittig brutalitet ]