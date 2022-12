Fem nobelpriser delt ut i Sverige

Det er kong Carl Gustaf som delte ut prisene.

I år var rekordmange nobelprisvinnere på plass på scenen. Etter to pandemi-år hadde Nobelstiftelsen også invitert vinnerne fra 2020 og 2021.

Kungliga Filharmonikerna sto for musikken, og det ble blant annet verdenspremiere på et stykke av den svenske komponisten Andrea Tarrodi. Dette stykket er bestilt for å hedre prisvinnerne fra 2020 og 2021.

To skandinaver er blant årets vinnere. Svenske Svante Pääbo er tildelt prisen i medisin, og danske Morten Meldal er én av tre vinnere i Kjemi.

Pääbo tildeles prisen for forskning på neandertaleres arvestoff, mens Meldals pris handler om en funksjonell måte bygge molekyler på gjennom såkalt klikk-kjemi.

Det store nobelbanketten i Stockholms rådhus starter kl. 19.

Disse får prisene som deles i ut i Sverige:

Fysikk: Alain Aspect, John F. Clauser og Anton Zeilinger

Kjemi: Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal og K. Barry Sharpless

Medisin: Svante Pääbo

Litteratur: Annie Ernaux

Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel: Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond og Philip H. Dybvig.

