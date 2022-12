Vaksineallianse starter avvikling av globalt korona-program

På under to år har Covax distribuert nærmere 2 milliarder doser med covidvaksiner. Torsdag ble Gavis styre enig om å starte avviklingen av prosjektet og fase det ut etter 2023. Alliansen skal likevel fortsette å dele ut covidvaksine til fattige land.

– Selv om Covax fortsatt vil ha planene klare for de verst tenkelige scenarioene, er styret i prinsippet kommet til enighet om å integrere fremtidige vaksiner mot covid-19 i Gavis kjerneprogrammer, heter det i en uttalelse.

– Støtten fortsetter i 2023. Den forsvinner ikke, men blir integrert, understreker Gavis sjef for ressursmobilisering, Marie-Ange Sarako-Yao.

Gavi ble stiftet i 2000 for å fremskaffe en rekke vaksiner for lavinntektsland. Vaksinealliansen har ledet an i Covax-initiativet, sammen med Verdens helseorganisasjon (WHO) og stiftelsen CEPI.

Hittil har Covax sendt ut 1,86 milliarder vaksiner til 146 land og territorier og har først og fremst jobbet med giverfinansiert vaksine til verdens 92 svakeste økonomier.

