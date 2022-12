Storbritannia stålsetter seg for Harry og Meghan-dokumentar

Dokumentarserien, som til sammen har seks episoder, lover å gi et innblikk i hendelsene som fikk paret til å slutte som arbeidende kongelige og flytte til USA i 2020.

Seriens trailere antyder at den vil bidra til at avstanden mellom paret og den øvrige kongefamilien blir enda større. I et klipp ser det ut til at prins Harry anklager noen knyttet til kongefamilien for å lekke historier om ham og hertuginnen til pressen, og han kaller det et «skittent spill».

En rekke britiske aviser har dokumentaren som forsidestoff torsdag, viser oversikten fra Sky News. Avisen Daily Mail har tidligere hevdet at kongefamilien anser dokumentaren for en krigserklæring.

De siste tre episodene i serien slippes på Netflix 15. desember.

