Klimaaktivister sperret rullebaner i München og Berlin

I München tok aktivister seg inn på en av rullebanene og limte seg fast, opplyser en talsperson for flyplassen til Focus. Etter en stund opplyste flyplassen at rullebanen er åpnet igjen og at aktivistene er pågrepet.

– De ble fjernet veldig raskt av det føderale politiet, sier en talsperson for flyplassen til det tyske nyhetsbyrået DPA.

Også på hovedflyplassen i Berlin er en av rullebanene rammet. Det er uklart hvordan flytrafikken blir berørt, skriver Bild.

Aktivister tok seg også inn på flyplassen i Berlin for et par uker siden. Flytrafikken var blokkert i nærmere to timer. Enkelte limte seg fast til rullebanen, mens andre syklet rundt på området.

Den siste tiden har klimaaktivister i flere land i Europa limt seg fast til malerier i museer og kastet maling på kjente statuer. I Norge har aktivister tilgriset Monolitten i Vigelandsparken i Oslo og prøvd å lime seg fast til Munchs «Skrik» på Nasjonalmuseet.

