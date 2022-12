Harry og Meghan-dokumentar om hat, mediejag og frihetstap

Første del av Netflix-dokumentaren om prins Harry og hertuginne Meghan er ute nå, og paret forteller om hat i kongefamilien, korrupsjon i mediene og det de selv har ofret.

«Harry & Meghan», som er på seks episoder, lover å gi et innblikk i hendelsene som fikk paret til å slutte som arbeidende kongelige og flytte til USA i 2020.

De første tre episodene av serien ble sluppet på Netflix natt til torsdag.

Kritiserer pressen

I en sekvens i tredje episode går Meghan og Harry gjennom pressedekning og sosiale medier-oppdateringer om forlovelsen, fra britiske mediers kongehus-korrespondenter.

– Kan folk bare kalle seg «kongelige eksperter»? spør hertuginne Meghan.

– Det er det samme som «kongelig korrespondent». Det er en tittel, antar jeg, som gis til en utvalgt gruppe journalister, slik at avisene kan bruke dem og sakene deres med «kongelig korrespondent» som kredibel kilde. Så hva enn avisen skriver, kan ha ekstra troverdighet, svarer prins Harry.

I dokumentaren beskriver pr-folk, forfattere og historikere hvordan spillet mellom mediene og det britiske kongehuset fungerer.

– Pressegruppen med kongelige korrespondenter er bare en utvidet del av kongehusets PR-apparat, hevder prins Harry i dokumentaren.

– Det har vært en avtale i over 30 år, sier prins Harry om systemet med den såkalte pressegruppen («rota»), en utvalgt gruppe journalister fra de britiske mediene som dekker kongehuset.

– Er du en del av den kongelige pressegruppen, har du prioritet over alle andre. Alle kongelige nyheter filtreres av alle avisene i pressegruppen, nesten alle er tabloidaviser. Det handler om kontroll. Det er sånn: Denne familien er vår til å utnytte. Deres traumer er våre til å utnytte, sier prins Harry i dokumentaren om mediene.

– Alle ville gjort det samme

I første episode understreker de begge behovet for å fremstille sin versjon av historien.

– Ingen kjenner den fulle sannheten. Vi kjenner den fulle sannheten, sier Harry.

Harry sier at hans jobb er å holde familien trygg, og at alle i hans situasjon ville gjort det samme.

– Det å bli født inn i en slik posisjon, alt som følger med, alt hatet som har oppstått de siste tre årene, spesielt mot min kone og min sønn. Jeg er generelt bekymret for familiens sikkerhet.

– Ofret alt

Prins Harry sier også at han vil avdekke det han kaller korrupsjon og utnyttelse som skjer i mediene – et byttedyrs kamp mot jegeren.

Seriens trailere har antydet at den vil bidra til at avstanden mellom paret og den øvrige kongefamilien blir enda større. I et klipp ser det ut til at prins Harry anklager noen knyttet til kongefamilien for å lekke historier om ham og hertuginnen til pressen, og han kaller det et «skittent spill».

En rekke britiske aviser hadde dokumentaren som forsidestoff torsdag, viser oversikten fra Sky News – som også kommenterer de tre første episodene direkte. Avisen Daily Mail har tidligere hevdet at kongefamilien anser dokumentaren for en krigserklæring.

Prinsen har ifølge britiske medier ønsket å moderere sitater i dokumentaren etter dronning Elizabeths død i høst.

«Medlemmer av den kongelige familien nekter å kommentere på seriens innhold» heter det i en tekstplakat foran første episode av serien.

De tre siste episodene slippes 15. desember.

